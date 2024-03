Alla scoperta dell'Eden Arena: ecco dove si giocherà Slavia Praga-Milan

Domani sera alle 18.45, Slavia Praga e Milan si affronteranno nella gara di ritorno degli ottavi di Europa League. La partita si giocherà all'Eden Arena, stadio che si trova a circa 4 km dal centro di Praga. L'impianto, che ospita le partite dello Slavia e alcune gare della nazionale ceca, è situato nel quartiere di Vršovice e fa parte del complesso polifunzionale Eden, nel quale si trovano alcuni campi di allenamento in erba naturale e in erba sintetica, uno stadio di atletica, un campo da rugby, una piscina per il nuoto, un campo da hockey su prato e pallamano e alcuni palazzetti dello sport. Oltre allo stadio, è presente in quell'area anche il museo dello Slavia Praga, un hotel, una banca, un fanshop, un deposito bagagli e diversi punti ristoro per i tifosi.

CAPIENZA - L'Eden Arena è stato inaugurato ufficialmente il 7 maggio 2008 con una partita di esibizione, mentre la prima partita ufficiale si è giocata il 17 maggio 2008, quando nell'ultima giornata del massimo campionato ceco, lo Slavia pareggiò 2-2 con lo Jablonec e venne proclamato campione della Repubblica Ceca. La capienza dell'Eden Arena è di 19.370 spettatori, tutti i posti sono coperti. Lo stadio ha sei piani (seminterrato, piano terra e quattro piani). Ci sono un totale di 520 posti VIP nella parte centrale dello stadio. Intorno al perimetro dello stadio si trovano 41 palchi VIP con 460 posti a sedere. I posti riservati alle persone su sedia a rotelle sono 36 (più altrettanti posti per i loro accompagnatori).

FINALI E CONCERTI - L'impianto dello Slavia Praga ha già ospitato anche tre finali UEFA: il 30 agosto 2013 si è giocata la Supercoppa europea tra Bayern Monaco e Chelsea, che si è conclusa con la vittoria ai rigori dei tedeschi, il 30 giugno 2015, invece, si è giocata la finale dell'Europeo Under 21 tra Svezia e Portogallo (vittoria degli svedesi ai rigori), mentre il 7 Giugno 2023 l’Eden Arena ha ospitato la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham, terminata con il successo degli inglesi per 2-1. Oltre alle partite di calcio, l'Eden Arena è stato la cornice anche di concerti di alcuni gruppi musicali, come Iron Maiden, Depeche Mode, R.E.M. e Metallica.