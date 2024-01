Alla scoperta della famiglia Reijnders: sapevi che anche il fratello e il padre sono calciatori?

Tijjani Reijnders è sicuramente tra le note più positive dell'inizio di stagione del Milan. Acquistato nell'estate 2023, è entrato a far parte di un centrocampo orfano di Tonali e totalmente da riorganizzare. Con le sue prestazioni sta riuscendo a non far rimpiangere chi c'era prima di lui in campo in quella posizione. Reijnders è uno dei fedelissimi di Pioli: il tecnico rossonero infatti non si è mai privato dell'olandese nelle formazioni titolari in Serie A, mentre solo una volta in Champions Reijnders è partito dalla panchina.

Il centrocampista rossonero non è l'unico calciatore nella sua famiglia: Tijjani è infatti figlio d'arte. Anche suo padre Martin era un calciatore, e ha avuto una discreta carriera tra Olanda (PEC Zwolle, squadra da cui poi è partito Tijjani) e FInlandia (FC Haka, con cui ha giocato le qualificazioni alla Champions League). Martin Reijnders faceva l'attaccante e si è ritirato nel 2009 a 37 anni. Anche Eliano Reijnders, fratello minore di Tijjani, fa il calciatore: ha 23 anni, fa il trequartista e gioca in Eredivisie nel PEC Zwolle, che abbiamo capito essere una squadra legata alla famiglia.