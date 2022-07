Alle 19 c'è Colonia-Milan. Giroud torna titolare: Tonali e Kalulu potrebbero partire con la squadra

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Primo vero appuntamento della stagione per il Milan Campione d'Italia che questa sera, alle 19, affronterà il Colonia in Germania per la Telekom Cup. I rossoneri saranno privi di tantissimi titolari, tornati a Milanello solo negli ultimi giorni e che oggi rimarranno a Carnago ad allenarsi a parte: Maignan, Calabria, Theo, Tomori, Saelemaekers, Leao, Florenzi e Lazetic. Potrebbero invece trovare posto sull'aereo sia Kalulu che Tonali, rientrati alla base qualche giorno prima rispetto ai compagni: il francese e l'italiano potrebbero essere impegati nei minuti finali della sfida per cominciare a tastare nuovamente l'erba del campo. Per il resto non vi saranno molte variazioni rispetto a quanto visto con il Lemine Almenno, con Olivier Giroud unica differenza: il bomber francese rientrerà al centro dell'attacco.