Alle 19 Fonseca e Abraham parlano da Bratislava: dove seguire la conferenza

Il Milan dopo l'allenamento svolto questa mattina alle 11.30 è partito alla volta di Bratislava dove domani alle 18.45 i rossoneri scenderanno in campo contro lo Slovan. Arrivati in Slovacchia, la giornata di vigilia del Diavolo a breve si concluderà con la consueta conferenza stampa in cui parleranno il tecnico Paulo Fonseca e anche l'attaccante Tammy Abraham. Il centravanti inglese è infatti favorito per la maglia da titolare vista la squalifica di Morata. L'evento potrà essere seguito, alle ore 19, in diretta su Milan Tv e sull'App ufficiale rossonera oppure in diretta testuale su MilanNews.it.

DOVE VEDERE SLOVAN BRATISLAVA-MILAN

Data: martedì 26 novembre 2024

Ora: 18:45

Stadio: Tehelné Pole, Bratislava (SVK)

Diretta TV: Sky Sport, Now Tv

Web: MilanNews.it