Allegri a MTV: "Purtroppo abbiamo perso una partita che non ci aspettavamo di perdere neanche noi"
Nel post partita di Milan-Cremonese l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare la sconfitta all'esordio in Serie A.
Un commento sulla partita
“Purtroppo abbiamo perso una partita che non ci aspettavamo di perdere neanche noi. Bisogna tornare a migliorare la fase di percezione del pericolo. Stasera abbiamo preso due gol che con un po’ più di attenzione potevamo evitare”.
Come pensi di lavorare per migliorare la fase difensiva?
“Dobbiamo lavorare su queste situazioni alzando la percezione del pericolo. Se un difensore non ha la percezione del pericolo può prendere gol in qualsiasi momento”.
Dobbiamo migliorare anche in fase offensiva?
“Si, assolutamente. Le cose sono legate. Se hai la cattiveria e la convinzione di attaccare la palla e di andare a fare gol puoi anche migliorare in fase difensiva”.
