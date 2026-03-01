Allegri a MTV: "Vittoria importante per la classifica e per cancellare la sconfitta con il Parma. Bartesaghi ha avuto un crampo"

Massimiliano Allegri è intervenuto a Milan TV dopo la sofferta vittoria contro la Cremonese. Ecco le sue parole sulla partita: "Erano tre punti importanti dopo la sconfitta contro il Parma. Uscire da qui con un risultato negativo sarebbe stato brutto. Abbiamo cancellato la sconfitta con il Parma. I ragazzi sono stati bravi, all'inizio eravamo un po' nervosi".

Su Leao: "E' in crescita, così come Pulisic. Fullkrug e Nkunku sono entrati bene. Vincere oggi era importante per la classifica, vuol dire avere una vittoria in meno da ottenere per arrivare al nostro obiettivo. Ora prepariamoci al meglio per il derby".

Su Bartesaghi: "Ha avuto un crampo. E' un ragazzo che sta facendo bene ed ha ancora ampi margini di miglioramento".

Sul momento: "Dovevamo vincere per cancellare il ko con il Parma. Nei primi 20 minuti eravamo un po' nervosi, poi la Cremonese è calata e abbiamo fatto meglio".