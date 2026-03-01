Allegri a Sky: "Dopo il Parma non era semplice vincere. Leao si muove bene da centravanti"

Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 al termine

Fofana uno dei migliori in campo?

"Infatti l'ho levato (ride, ndr). Ha fatto una buona partita ma sono contento di tutti i ragazzi. Oggi vincere non era semplice anche perché ci portavamo dietro la sconfitta col Parma. Siamo partiti nei primi 20 minuti troppo nervosi e sbagliavamo troppo con la palla. Piano piano la squadra ha fatto meglio. Sono molto contento di tutti: chi è entrato ha dato un grande apporto. Poi qualcuno che esce dal campo può essere arrabbiato ma l'importante è che faccia il suo dovere"

Oggi serviva switchare?

"Importante per allungare in classifica, ci manca una vittoria in meno alla quota Champions. Serviva scuotersi dopo il Parma: perdere dopo sei mesi fa più male che in altre occasioni. I ragazzi sono stati molto bravi: devono stare sereni perché hanno ottime qualità e sono un gruppo straordinario"

Sulla posizione di Leao:

"Rafa sta crescendo molto come tutti, si sta muovendo bene da centravanti: a volte non lo troviamo noi sull'attacco alla profondità. In campo aperto poi è devastante"

Per cosa si gioca questo Derby?

"Per tutto: sarà una bellissima serata. Siamo fortunati a goderci e vivere queste serate. Bisogna prepararla bene e godercela fino in fondo"

Cosa chiedi a Leao in fase realizzativa?

"Ultimamente credo stia crescendo molto, già dall'inizio del campionato. Sta crescendo anche sul pinao di responsabilità. Sta diventando uomo e oggi pomeriggio ha fatto una buona partita"

Coraggioso schierare i diffidati?

"Bisognava guardare partita per partita: è un senso di responsabilità di saper giocare anche le partite da diffidati"