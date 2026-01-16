Allegri: "Abbiamo un obiettivo chiaro. Maignan? Fortunatamente ce l'abbiamo"

Massimiliano Allegri ha parlato così a Sportmediaset dopo la vittoria del Milan a Como.

Una vittoria di pazienza, resilienza, filosofie.

"Sapevamo che il Como è una squadra che gioca bene a calcio, bene allenata. Noi abbiamo caratteristiche diverse, abbiamo un obiettivo ben chiaro che è quello di arrivare nelle prime 4. Ci sono momenti in cui devi adattarti alla partita e sporcarla, i ragazzi sono stati bravi".

Sulla difesa a 4.

"Siamo partiti in un certo modo tenendo Fofana dietro ai tre centrocampisti e portando Saelemaekers dentro a fare la mezzala per avere più palleggio. Dopo lo 0-1 ci siamo allungati, loro sono bravi col portiere a giocare e abbiamo preso quattro ripartenze. Maignan ci ha tenuto in piedi, fortunatamente ce l'abbiamo. Raggiunto il pareggio dal 60' hanno iniziato a sbagliare molto, noi siamo stati a creare situazioni importanti".

Una vittoria di squadra?

Ci sono partite sporche, si vincono anche così. Devi difendere come abbiamo fatto noi, abbiamo concesso molti tiri in porta, nel secondo tempo anche con squadra schierata. Vincere qui non era facile, è la prima volta che perdono in casa. Il Como è prima per possesso palla, contrasti vinti, terza per falli fatti. Molto difficile, ha buoni giocatori e un ottimo allenatore".

Essere a -3 dall'Inter cosa significa?

"Assolutamente niente, dobbiamo continuare il percorso con la crescita della squadra andando a ottenere il risultato che sarebbe importante. Dobbiamo essere concentrati su quello che è l'obiettivo minimo, il quarto posto".

Sul rigore, hai deciso tu su Nkunku?

"Qualcosa mi diceva che per Leao non era la serata giusta per calciarlo".