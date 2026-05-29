Allegri al Napoli alleggerisce il Milan: ora gli esoneri costeranno 13 milioni

Allegri al Napoli alleggerisce il Milan: ora gli esoneri costeranno 13 milioniMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:40News
di Francesco Finulli
Allegri al Napoli permette al Milan di risparmiare sui licenziamenti. Ora gli esoneri di massa costeranno circa 13 milioni di euro

Massimiliano Allegri al Napoli è solo una questione di ufficialità. Nonostante l'ex tecnico rossonero, ospite a Pescara all'evento in ricordo di Giovanni Galeone, abbia allontanato le notizie, c'è l'accordo per un contratto biennale con il club di Aurelio De Laurentiis che ha scelto lui per sostituire Antonio Conte. Un fatto che interessa da molto vicino il Milan che ha esonerato Allegri lunedì con ancora un anno di contratto in essere: dunque da via Aldo Rossi si riuscirà a risparmiare un anno di stipendio a vuoto.

Nello specifico Massimiliano Allegri percepiva circa 5 milioni netti, 9-10 lordi totali: un taglio non da poco, considerando la rivoluzione in atto a Casa Milan. Dunque, aggiornando i conti, gli esoneri in massa di lunedì costeranno al Milan circa 13 milioni totali, secondo quanto scrive il Corriere dello SportFurlani avrebbe dovuto percepire 3 netti a stagione con bonus, circa 10 lordi da qui al 2028; Tare invece sarebbe pesato 3 milioni lordi con il suo stipendio da 800mila euro sempre fino al 2028; nessun costo in più per Moncada che va in scadenza il 30 giugno di quest'anno, fra un mese.