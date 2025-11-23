Allegri: "Bartesaghi sta crescendo, è un giocatore con poche partite nelle gambe ma sicuramente affidabile e di grande futuro"
Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN nel pre partita di Inter-Milan. Queste le sue dichiarazioni:
Quanto impattano giocatori come Rabiot?
“Era importante per noi recuperare un po’ tutti i giocatori, purtroppo tra la penultima e l’ultima sosta abbiamo avuto pochi giocatori e abbiamo dovuto fare più una gestione di allenamento. Avere tutti a disposizione alza il ritmo dell’allenamento, in settimana abbiamo lavorato bene e stasera è una partita molto complicata, difficile, l’Inter è una squadra forte. È importante fare una bella prestazione per poi iniziare il percorso che ci porterà a marzo”.
Su Bartesaghi:
“Sta crescendo, è un giocatore con poche partite nelle gambe ma sicuramente affidabile e di grande futuro. Rabiot è stato fuori tanto tempo, non so quanti minuti avrà nelle gambe. Però stasera è una partita in cui ci vorrà grande cuore, determinazione e soprattutto grande tecnica”.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leão. A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek, Ricci; Nkunku. All.: Allegri.
