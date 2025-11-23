Ronaldinho ed il Derby della Madonnina: "Sempre Milan"

Il Derby della Madonnina è speciale anche per Ronaldinho, tra i giocatori più speciali e forti della storia del calcio. Il brasiliano ha trovato il suo primo gol con la maglia rossonera proprio nella sfida contro l'Inter: un colpo di testa, su cross di Kaká, che si è insaccato sotto l'incrocio dei pali. Era la Serie A 2008/09 e quell'incornata decise la sfida. E non è quindi una sorpresa che, in vista del derby di questa sera, Dinho abbia ricordato a tutti il suo tifo per i rossoneri: "Sempre Milan".