La Curva bypassa il divieto: la coreografia con la scritta SODALIZIO
MilanNews.it
Come ben noto, la Procura di Milano ha imposto il divieto d’ingresso dello striscione Sodalizio Rossonero, che a fine settembre era stato autorizzato ad entrare al secondo anello blu di San Siro al posto di Curva Sud Milano, posso sotto ban da oltre un anno. La curva rossonera ha bypassato il divieto costruendo con le torce dei telefoni la scritta “SODALIZIO” lungo tutto il proprio settore, dando così uno schiaffo in mondovisione al divieto.
A breve anche le foto.
