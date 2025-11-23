Marelli: "Lautaro col gomito molto alto, manca un cartellino giallo per imprudenza"
Al sesto minuto di gioco brutto scontro a centrocampo tra Lautaro Martinez e Gabbia a centrocampo, con il difensore rossonero che ha la peggio a causa della forte gomitata al volto ricevuta da Lautaro Martinez: l'arbitro ha invece assegnato punizione per l'Inter per l'entrata a gamba alta di Gabbia. Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, analizza l'episodio:
"Entrata di entrambi i giocatori brutta. Gabbia non è stato sanzionato perché, entrato con la gamba alta, non colpisce l'avversario. Lautaro col gomito molto alto, manca un cartellino giallo per imprudenza".
