Marelli: "Lautaro col gomito molto alto, manca un cartellino giallo per imprudenza"

Marelli: "Lautaro col gomito molto alto, manca un cartellino giallo per imprudenza"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:56News
di Manuel Del Vecchio

Al sesto minuto di gioco brutto scontro a centrocampo tra Lautaro Martinez e Gabbia a centrocampo, con il difensore rossonero che ha la peggio a causa della forte gomitata al volto ricevuta da Lautaro Martinez: l'arbitro ha invece assegnato punizione per l'Inter per l'entrata a gamba alta di Gabbia. Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, analizza l'episodio:

"Entrata di entrambi i giocatori brutta. Gabbia non è stato sanzionato perché, entrato con la gamba alta, non colpisce l'avversario. Lautaro col gomito molto alto, manca un cartellino giallo per imprudenza".