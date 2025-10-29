Allegri con forza richiama la squadra: "Deve essere più convinta di quello che fa"

vedi letture

Mister Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN al termine di Atalanta-Milan 1-1. Un estratto delle sue dichiarazioni:

È stata la serata più complicata dell’anno?

“È un momento in cui abbiamo qualche infortunato, la squadra sta reagendo bene. Nel primo tempo siamo stati costretti a difenderci perché abbiamo sbagliato molto tecnicamente sulle palle in uscita. Avevamo la possibilità di giocare, non so se per la stanchezza o meno, ma anche per meriti dell’Atalanta sicuramente. Il secondo tempo è stato un bel secondo tempo dove abbiamo avuto occasioni per fare gol. Abbiamo fatto scelte sbagliate negli ultimi 20 metri dove dobbiamo assolutamente migliorare. Questa squadra deve essere più convinta di quella che fa. Nel primo tempo abbiamo preso un gol evitabile, eravamo schierati. I ragazzi devono essere contenti della prestazione fatta a Bergamo, allunghiamo la striscia positiva e ora domenica abbiamo una bella partita contro la Roma”.