Allegri e i dubbi di formazione verso Udinese-Milan: due ballotaggi

Dopo aver vinto e convinto contro il Lecce e il Bologna, i rossoneri di mister Allegri tornano in campo in campionato dopo le due vittorie consecutive contro Lecce e Bologna: per il quarto turno di Serie A i rossoneri saranno di scena al Bluenergy Stadium per affrontare l'Udinese che al momento ha un punto in più del Diavolo, non ha ancora mai perso e ha subito solamente due reti in tre gare. All'appuntamento, oltre al lungodegente Ardon Jashari che tornerà a girone d'andata inoltrato, mancherà ancora Rafael Leao, che spera di recuperare per il Napoli, e anche Mike Maignan, che invece dovrebbe esserci martedì in Coppa Italia contro il Lecce.

In generale sono due i dubbi di formazione per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è orientato a confermare il 3-5-2 e, al netto della presenza di Pietro Terracciano al posto di Maignan, la formazione non dovrebbe cambiare se non per la presenza di Christian Pulisic accanto a Gimenez. I due ballottaggi sono in difesa e in attacco: si giocano un posto Pavlovic e De Winter, con il serbo non al meglio dopo il Bologna ma che si è allenato in gruppo negli ultimi giorni, e Loftus-Cheek e Fofana, con il francese leggermente in vantaggio.

La probabile formazione anti Udinese