Allegri e il Real Madrid: una suggestione più che uno scenario concreto. Nessun contatto con Max

In questi ultimi giorni, ci sono state diverse voci su un possibile futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina del Real Madrid. Al di là del fatto che il tecnico livornese non ha nessuna intenzione di lasciare il Milan, l'opzione Blancos è più una suggestione che uno scenario concreto. Lo scrive questa mattina il Corriere della Sera che spiega che Florentino Perez sta pensando all’ennesimo ribaltone, ma non risultano contatti con l'allenatore italiano.

Prima della sfida contro la Cremonese di domenica scorsa, Allegri ha dichiarato in conferenza stampa: "Con la società c'è totale sintonia. Poi com'è normale che sia in un confronto ci possono essere punti di vista diversi. È importante che tutti si lavori per il bene del Milan, sono molto contento di essere tornato al Milan dopo 15 anni e aver iniziato un lavoro con un gruppo di ragazzi splendidi. La società sta programmando e strutturando il futuro del Milan. Per fare questo bisogna ottenere il risultato più importante. A marzo per ora stiamo abbastanza bene. Ora dobbiamo vedere se siamo bravi a rimanere lì o a fare l'ultimo scalino. C'è sintonia tra me e la società".