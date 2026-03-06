Paolo Berlusconi ha svelato quali fossero i calciatori sognati dallo storico presidente rossonero

Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, ha svelato ad As quali fossero i calciatori sognati dallo storico presidente rossonero e mai arrivati al Milan: “Forse Maradona e Totti. Li ammirava. Non abbiamo mai provato a ingaggiarli perché Silvio credeva e difendeva gli stemmi dei club. Sapeva che erano rispettivamente gli stemmi di Napoli e Roma. Ma diceva che erano intoccabili”.

IL RICORDO DI GIANLUCA GALLIANI

Gianluca Galliani, figlio dello storico amministratore delegato del Milan Adriano, è intervenuto nel pomeriggio di TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà, raccontando i bei tempi andati dell'epopea berlusconiana rossonera, quando siamo giunti all'anniversario numero 40 dell'acquisto del club da parte del Cavaliere.

Le parole di Gianluca Galliani: "Ho avuto la fortuna di viverlo proprio da dentro. Quando decisero di comprare il Milan, si era tutti in vacanza insieme. E poi sono stati anni meravigliosi. Ringrazio il presidente Berlusconi e mio padre per aver avuto l'opportunità di vivere dal di dentro questi anni fantastici, che mi porterò sempre nel cuore. I titoli parlano meglio di me, è stata un'epopea fantastica, si è scritta la storia del calcio mondiale. È il gruppo più vincente, e non è stato a caso. Sono state fatte cose straordinarie. Oggi c'è molta fretta nel calcio di cambiare, invece la grande intuizione di Berlusconi è stata di passare momenti anche difficili tutti insieme. Il segreto è stata la coesione, non c'era il problema di mandare via tutti. E questo ha creato un grande ciclo vincente. Cambiare in continuazione non fa bene"

Successivamente si è lasciato andare a un aneddoto: "Mi ricordo il suo amore sconfinato per Borghi. Mio padre, Braida e Sacchi volevano invece Rijkaard. Il presidente comprò anche Borghi e lo mandò in prestito al Como ma accettò la volontà di mio padre e Sacchi. II momento indimenticabile? Difficile dirlo, di sicuro la prima Champions a Barcellona. La più grande gioia poi la finale del 2003 con la Juve, con la doppia semifinale contro l'Inter e dove forse non avevamo la rosa più forte".