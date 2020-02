Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, nonostante abbia ricevuto diverse offerte dall'estero (tutte rifiutate per motivi familiari), la priorità di Massimiliano Allegri è quella di allenare ancora in Italia. Al Milan non dispiacerebbe riportarlo in rossonero, ma servirà un grande progetto per convincerlo a tornare sulla panchina milanista.