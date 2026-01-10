Allegri: "Leao più sereno così si dimentica delle cose che non c'entrano con le partite di calcio"

Il Milan torna in campo già domani pomeriggio, domenica, alle ore 15. I rossoneri apriranno il loro girone di ritorno di Serie A Enilive all'Artemio Franchi di Firenze contro la Fiorentina, che arriva da due risultati utili consecutivi. Per il Diavolo ci sarà l'occasione di riscatto dopo l'1-1 contro il Genoa di giovedì sera ma bisognerà stare attenti a quello che è un campo storicamente complicato. In conferenza stampa, alla vigilia della gara, è intervenuto Massimiliano Allegri: di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Leao è ancora limitato fisicamente. Come sta?

"Leao sta meglio, nel secondo tempo è stato molto meglio, ha scattato di più. Deve ancora trovare la condizione ottimale. Che comincia a fare gol è importante per lui, è molto più sereno, così si dimentica delle cose che non c'entrano con le partite di calcio e pensa che l'importante per la punta è fare gol".