Allegri ridisegna l'attacco: Loftus dietro a Leao, in vantaggio su Gimenez

Le notizie in arrivo da Milanello in questi giorni sono tutt'altro che confortanti, al netto di quelle su Alexis Saelemaekers che dovrebbe essere recuperato per la gara di domenica sera alle 20.45 a San Siro contro la Fiorentina. Non sono positive, invece, le news inerenti alle condizioni di Christopher Nkunku: anche l'ex Chelsea è tornato acciaccato dalle Nazionali per via di un pestone duro subito al piede e oggi ha svolto terapie personalizzate. Per questo motivo è in forte dubbio per la partita di domenica.

Se il dubbio dovesse tramutarsi in realtà, Allegri si ritroverebbe a ridisegnare completamente l'attacco. Il tecnico di Livorno, secondo le indiscrezioni riportate da Sky Sport 24 e come anticipato da MilanNews.it in giornata, sta pensando senza il francese, per mantenere almeno una riserva offensiva a disposizione a gara in corso, di schierare Loftus-Cheek dietro la punta che, a oggi, dovrebbe essere Rafael Leao in vantaggio su Gimenez. La linea a tre di centrocampo sarebbe così composta da Fofana-Modric-Ricci. Rifinitura e conferenza di domani dirimeranno ulteriormente i dubbi.