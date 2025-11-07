Allegri: "Se mi manca un vero 9? No. C'è Gimenez e anche Nkunku e Leao possono fare i centravanti"

Massimiliano Allegri, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così la questione centravanti:

Quanti minuti ha Pulisic nella gambe? Leao ancora da centravanti?

"Pulisic ha fatto due allenamenti con la squadra. Sta bene fisiciamente, non ha bisogno di lavorare tantissimo per trovare la condizione per il fisico che ha. Non so quanti minuti ha. Leao e Nkunku hanno fatto molto bene da centravanti contro la Roma. Nkunku non ha una grande fisicità ma ha tenuto botta contro i difensori della Roma. Leao deve migliorare di condizioni, è stato tanti giorni fermo. La normalità è che lui giochi quelle partite, non che siano eventi sporadici. E vale per tutti. Domani abbiamo un'altra partita dove ci servono altri tre punti. Dobbiamo giocare bene tecnicamente e sbagliare poco, contro la Roma nella prima mezz'ora abbiamo sbagliato molto".

Ti manca un centravanti?

"Abbiamo Gimenez che ci potrà dare tanto, magari potremo giocare anche senza centravanti. Ci sono stagioni che puoi giocare anche senza uomo d'area. Detto questo, Leao e Nkunku il centravanti possono farlo".

