Allegri: "C'è una buona armonia all'interno di Milanello. In tutti noi deve essere chiaro l'obiettivo finale: entrare nelle prime quattro"

Massimiliano Allegri, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così il clima che si respira nel suo Milan:

Lo spogliatoio come vive questa classifica?

"Per quanto riguarda la classifica siamo solamente alla decima giornata. Ho imparato nel corso degli anni che i primi sei mesi sono la preparazione per il rush finale, quindi vanno fatti bene. A marzo bisogna essere nelle condizioni ottimali per giocarci i primi quattro posti. La strada è lunga, bisogna avere anche mini obiettivi, che sono le partite che giochiamo. Domani è un mini obiettivo da centrare per migliorare la classifica e rimanere agganciati nelle zone che contano".

Sul gruppo:

"Diciamo che c'è una buona armonia all'interno di Milanello perché tutti quelli che sono dentro Milanello sono partecipi dei successi della squadra. I giocatori devono solo pensare a fare bene e regalarci delle vittorie. Bisogna tenere i piedi per terra, all'interno di un percorso ci sono sempre imprevisti, bisogna avere le spalle larghe nei momenti di difficoltà. In tutti noi deve essere chiaro l'obiettivo finale: entrare nelle prime quattro".

Il Milan è cacciatore o lepre per lo scudetto?

"Ricomincia... (ride, ndr). Meglio che non faccio battute che sono livornese e qualcuno le recepisce in modo sbagliato. Preferisco ascoltare. A me non piace andare a caccia... (sorride, ndr). La Lazio sta tornando, Inter e Napoli sono le favorite, la Juve sarà una delle candidate. La Roma che sta facendo un grande lavoro, l'Atalanta tornerà. Sarà un bel campionato, per questo bisogna dare seguito ai risultati. Ecco perché a marzo bisogna essere nelle migliori condizioni. Se non si parla sarebbe anche meglio, ci sono già io che parlo troppo. Stare in silenzio ed essere concentrati".

