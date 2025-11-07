Allegri: "4-3-3? Lo vedremo durante la stagione. Bisogna avere equilibrio nelle due fasi"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Parma, Massimiliano Allegri ha dichiarato:

Si può giocare con il 4-3-3 con Pulisic, Leao e Nkunku o Gimenez più due?

"Questo lo vedremo durante la stagione. Ci sono momenti in cui si può giocare con tre punte, è una crescita che la squadra potrà affrontare durante la stagione se ci sarà la necessità e se la squadra lo potrà sostenere. Non è che partiamo con 4 punte siamo sicuri di vincere, ci sono anche i cambi... Dipende tutto dalla disponibilità che danno i giocatori quando non abbiamo palla. Nel calcio di oggi non possiamo permetterci di difendere in 7 o 8. Perché poi quando prendi la palla quei 7 che hanno difeso sono poco lucidi per fare la fase offensiva".

Buffon dice che le sue squadre sono ordinate e riconoscibili:

"Non è che devo dare un'identità da Allegri, non è che il Milan è mio. La società mi ha messo a disposizione giocatori molto validi, bisogna arrivare tutti insieme all'obiettivo. Ho avuto la fortuna di allenare Buffon, sono d'accordo... Bisogna avere equilibrio nelle due fasi. Tra l'altro una volta vincemmo una partita 4-3 e Gigi tornando negli spogliatoi era una furia. Ho avuto la fortuna veramente di lavorarci insieme e di vederlo parare, è stata una roba straordinaria".

Con le assenze si sono messi in mostra nuovi giocatori:

"Gli infortuni che abbiamo avuto sono stati trasformati in un'opportunità per chi ha giocato meno. Tutte le cose che succedono vanno viste come un'opportunità da sfruttare. Gli infortuni di Rabiot e Pulisic hanno dato possibilità agli altri di giocare e mettere minutaggio e, fino ad oggi e speriamo anche domani, di portare anche risultati".

