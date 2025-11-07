Tonali: "Non voglio dire che resterò 10 anni al Newcastle. Di fronte a certe opportunità di vita per un'altra squadra..."
Sandro Tonali, centrocampista ex Milan, si è così espresso a SkySportsUK sul suo futuro al Newcastle: “Non voglio dire ‘Voglio restare 10 anni’ e poi andarmene tra due, tre, quattro. Ora sono felice qui e non sto pensando ad altre squadre però. Di fronte a certe opportunità di vita, per un’altra squadra, devi valutare sempre tutto con attenzione. Nel calcio devi pensare di anno in anno”.
