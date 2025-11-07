USA, Pochettino su Pulisic: "Contro l'Australia ha giocato perchè stava bene ed era d'accordo anche lui. Il Milan non ha ragione di lamentarsi"

Mauricio Pochettino, ct degli Stati Uniti, ha spiegato perchè ha deciso di non convocare Christian Pulisic per le prossime due amichevoli contro Uruguay e Paraguay: "Non l'ho chiamato per dargli la possibilità di recuperare al 100% e di essere pronto a giocare. È una questione di buon senso. Non mettiamo mai a rischio i giocatori. Ha giocato contro l'Australia perché si sentiva davvero bene e perché tutte le valutazioni dei nostri medici e dello staff medico erano corrette, e il giocatore era d'accordo con noi. Non ha giocato la prima partita contro l'Ecuador perché è arrivato con un problema che aveva avuto, ancora una volta, con il suo club in Italia. Ecco perché. Ci teniamo a lui. Ma questo può succedere quando si gioca. C'è sempre un rischio quando si gioca". 

Oltre a Pulisic, nella scorsa sosta si è infortunato anche Chris Richards (pure lui non è stato convocato in questa sosta) e anche il suo club, il Crystal Palace, si è lamentato: "Non hanno ragione di lamentarsi. La gente dice: 'È un'amichevole', ma no, è sbagliato. Non stiamo giocando amichevoli. Stiamo giocando partite per prepararci alla prossima Coppa del Mondo. Altrimenti, giocheremmo solo contro l'Under 20. È una cosa che mi rattrista molto perché penso che a volte le persone non capiscano, o forse non riflettano, su cosa significhi avere la responsabilità di rappresentare un Paese o una nazionale, in questo caso gli Stati Uniti. 

Ho lavorato in diversi club per più di 15 anni e ho sempre rispettato la nazionale, accettandone le regole. Credo che i giocatori siano la cosa più importante. E i giocatori sanno come ci comportiamo e come li rispettiamo. Credo che in queste situazioni, Milan o Palace, non abbiano il diritto di lamentarsi. Perché noi ci teniamo al giocatore. Siamo i primi a preoccuparcene, e non abbiamo mai fatto giocare un giocatore con qualche dubbio. Mai. Mai" riporta goal.com. 