Scaroni: "Ora se vai a San siro è vuoto, avresti paura a passeggiarci. Dobbiamo fare in modo che sia un punto dove ogni giorno accade qualcosa"

vedi letture

Mercoledì è stata una giornata storica per Milan ed Inter, con le due società che hanno siglato l'atto di vendita con il Comune di Milano per l'acquisto della Grande Funzione Urbana San Siro, comprensiva dello stadio Meazza e dell'area circostante. Il primo iter formale e fondamentale per l'abbattimento di San Siro e la costruzione di un nuovo stadio. Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha commentato il tutto questa mattina al Football Business Forum. Queste le sue parole:

Il suo ruolo: “Il mio percorso mi ha sempre detto che “per le cose belle serve pazienza". Mi occupo della questione stadio da oltre sei anni e primi anni sono stati in salita. Ho iniziato a pedalare in discesa quando l’opinione pubblica è cambiata: è stato un aspetto importante per rafforzare il convincimento anche della municipalità. Inizialmente a Milano, i tifosi, non volevano il nuovo stadio. Se non hai sponda dai tifosi è difficile convincere la municipalità. Grazie alla televisione, al fatto che le persone vede i nuovi stadi, allora ci si convince che San siro può non essere più attuale”.

Il nuovo stadio: “L’operazione Stadio è una operazione difficile perché parliamo di un’architettura imponente e centenaria nel centro della città. Lo sarebbe in qualsiasi città del mondo. Non è un problema dell’amministrazione pubblica, che realtà va elogiata soprattutto per l’accelerazione che ha dato e che ci ha portato a meta. Vogliamo costruire il più grande stadio d’Europa. Milano merita di avere un impianto del genere, essendo una delle capitali del calcio”.

L'aiuto della proprietà: "Siamo fortunati ad essere guidati da RedBird, che è globalmente conosciuta anche per la gestione di questo tipo di situazioni legate all’impiantistica".

Riqualificare l'area: “Ora se vai a San siro è vuoto, avresti paura a passeggiarci. Dobbiamo fare in modo che sia un punto dove ogni giorno accade qualcosa. Abbiamo bisogno di correre disperatamente verso la costruzione per avere l’impianto a disposizione per gli europei.”

Un impianto nuovamente in condivisione con l'Inter: “Siamo in ottimi rapporti con l’Inter, sono molto ottimista su quello che succederà sullo stadio”.

Un punto di riferimento: “Wembley è il nostro metro di paragone. Non butteremo giù interamente il Meazza, manterremo parte dello stesso come memoria del passato”

Il nuovo stadio per aiutare il bilancio e la competitività: “Come Milan siamo stati in grado di fare ricavi per tre anni di fila, quest’anno probabilmente no a causa della mancata Champions. Ma ci siamo comunque impegnati per essere competitivi. Abbiamo visto che un nuovo stadio raddoppia le entrate, e non per l’aumento dei biglietti ma perché abbiamo la possibilità di avere molti posti premium da vendere per le aziende, mantenendo imi prezzi calmierati per tifosi e famiglie, oltre a offrire cose diverse e attività diverse. Avete menzionato club come Barcellona, come ad esempio il solo visitare lo stadio fa guadagnare tantissimo in un anno. Esiste oggi anche a San Siro questa possibilità, ma sicuramente è un numero molto inferiore. Ecco, tutte queste nuove entrate genererebbe più stabilità economica per il club. Uno stadio moderno contribuisce enormemente nella partita dei diritti televisivi. Come calcio italiano stiamo perdendo questa partita, e dobbiamo tornare a quella posizione di dominio di 20 anni fa”.

Sull'investimento: “Nel nostro caso la chiave del successo è l’investimento privato. Inoltre il fatto che siamo in questo affare insieme all’Inter facilita la situazione. Però solo a Milano sarebbe possibile questa cosa, perché gli equilibri in altre città potrebbero essere diversi”