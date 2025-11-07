Di Stefano sicuro: “Allegri sarà un grande dirigente. Al Milan gestisce tutto”

Durante un’intervista rilasciata nel canale YouTube Milan Hello, di Andrea Longoni, Peppe di Stefano ha parlato della figura di Massimiliano Allegri, dei cambiamenti che ha portato fin dal primo giorno e delle prospettive future che lui si immagina dell’allenatore dei rossoneri. Queste le sue parole:

“Il fatto di aver lavoro con dei dirigenti e presidenti come Cellino, Berlusconi, Galliani e Braida, Agnelli, Marotta e Paratici, se sei intelligente come lo è Allegri diventi una spugna e oltre a raccontare il calicio, apprendi anche delle cose da dirigente. Sono convinto che un giorno Allegri sarà un grande dirigente. Di fatto già lo è al Milan, gestisce molte cose, ha voluto molti cambiamenti”.

Alcuni cambiamenti di Allegri - Arrivare a Milanello il primo giorno e vedere nella sala del camino un tavolo rettangolare stile matrimonio per far si che nessun giocatore si desse le spalle e tutti si guardassero in faccia, ed è ancora così. Far si che tutti avessero giacca e cravatta, stile Berlusconi, anche i magazzinieri quando si va in trasferta. Ha riportato un po’ di Milan nel Milan e l’anno scorso di Milan nel Milan ce n’era sempre meno”.