Moretto: “Il Milan guarda in Sudamerica. Rinnovo di Tomori procede spedito”
Nell'ultimo video del canale YouTube di Fabrizio Romano, lo specialista di mercato Matteo Moretto ha parlato della volontà del Milan di occupare almeno uno dei due slot per gli extracomunitari che ha liberi e infine ha chiuso il discorso con il punto della situazione sul rinnovo di Tomori. Queste le sue parole:
"Comunque il Milan ha a disposizione due posti extra per gli extracomunitari quindi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, il Milan si concentrerà maggiormente ad andare a pescare qualche giovane talento, qualche calciatore, dipende poi se può essere magari qualche calciatore di esperienza che può portare quella marcia in più, però nella politica rossonera c'è più l'idea di andare a scovare qualche talento extracomunitario, magari dal Sudamerica, insomma qualcosa di questo tipo che possa rafforzare la rosa. Quindi attenzione a questi due posti perchè il Milan sta lavorando per riempirli, almeno uno dei due"
Su Tomori - "Tomori scade nel 2027, la trattativa per un prolungamento di contratto avanza bene, avanza spedita, c'è grande ottimismo, ed il Milan conta di arrivare non dico alla chiusura ma insomma ad una stretta di mano entro Natale. Il Milan conta di arrivare a definire diversi rinnovi entro Natale, sicuramente uno di questi è quello di Tomori".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan