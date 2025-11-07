Fiorentina, Paolo Vanoli è il nuovo tecnico dopo l'esonero di Pioli

fonte ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 07 NOV - La Fiorentina ha ufficializzato l'ingaggio di Paolo Vanoli: il tecnico di Varese, 58 anni, sostituisce l'esonerato Stefano Pioli alla guida della squadra viola. Oggi pomeriggio Vanoli svolgerà il primo allenamento al Viola Park e domenica debutterà nella trasferta contro il Genoa. (ANSA).