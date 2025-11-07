Mercato Milan, Moretto: “Pellegrino? Non mi risulta sia nella lista dei rossoneri"

Nel canale YouTube di Fabrzio Romano, esperto di alciomercato, Matteo Moretto ha parlato del marcato di gennaio del Milan e del nome che in queste ultime ore è stato accostato ai rossoneri, vale a dire Matteo Pellegrino. Queste le sue parole in merito:

"Si sta parlando tanto del club rossonero in ottica attaccante per il mercato di gennaio, inanzitutto vi voglio dire ch è vero che il club rossonero sta monitorando alcuni profili ma deve ancora decidere, deve ancora incontrarsi in modo diretto, chiaro, preciso, con il proprio allenatore, ci deve essere ancora quella fatidica riunione pre-mercato in cui si va a puntare magari in un determinato ruolo da migliorare o in un determinato giocatore da portare in rossonero. Quindi di fatto non c'è ancora una linea chiara, decisa, netta, in occasione del mercato di gennaio, perchè il Milan vuole vedere come la squadra reagirà poi ai prossimi impegni, alle prossime settimane, e vuole capire poi in base a eventuali infortuni, insomma ci sono tanti fattori da tener presente. Quindi di fatto non c'è un nome chiaro da darvi.

Su Mateo Pellegrino - "Abbiamo ricevuto tante domande in merito al suo accostamento al Milan. Per quanto riguarda quello che ci risulta a noi, quindi è un'informazione che non vuole smentire nessuno, è che Mateo Pellegrino non sia un nome valutato dai dirigenti rossoneri. Non mi risulta un nome da inserire nella lista del Milan".