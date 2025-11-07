Vicesindaco Scavuzzo: "Inchiesta sul bando? Non potevamo tagliarlo su misura"

Anna Scavuzzo, vicesindaco di Milano che ha curato il dossier per la vendita dello stadio di San Siro a Milan e Inter, ha commentato così l’inchiesta per turbativa d’asta sul Meazza nata a seguito dell’esposto presentato dall’imprenditore musicale Claudio Trotta: "In questa epopea lunga sei anni, chiunque avesse voluto fare un passo avanti credo ne avrebbe avuto margine e possibilità perché tante sono state le discussioni che ci sono state con ipotesi e valutazioni.

La pubblicazione del bando comunque ha previsto oltre un mese. Perlomeno una indicazione rispetto al desiderio, alla volontà, al di là delle riunioni…Cosa dovevamo fare? Tagliare su misura un bando con qualcuno che ci dice che lo vorrebbe in certo modo? È un gatto che si morde la coda" le sue parole riportate dall'edizione milanese di Repubblica.

