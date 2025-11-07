Allegri: "L'obiettivo chiaro è entrare nelle prime 4, ma non deve essere limitativo"

In merito agli obiettivi stagionali del suo Milan, Massimiliano Allegri ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello:

Se l'arrivo nelle prime quattro è l'obiettivo "macro", allora che parola usiamo per lo scudetto?

"Non so che parola servirebbe per lo scudetto. So solo una cosa, che è collegato. Se a marzo siamo nelle prime quattro vuol dire che siamo lì attaccati. Poi quando vedremo dove saremo a marzo a quel punto lì avremo le nostre chance di giocarci le nostre possibilità di entrare nelle prime quattro o fare di più. L'obiettivo chiaro è entrare nelle prime 4, ma non deve essere limitativo. Quando sei al Milan devi partire puntando al massimo dei risultati, con l'obiettivo nelle prime quattro.

Ma riportare il Milan in Champions credo che sia già un risultato importante, sia a livello economico per la società, vedete i fatturati delle altre squadre in Europa, sia in termini tecnici perché giocare la Champions è una cosa meravigliosa. Ecco perché non dobbiamo perdere l'obiettivo di entrare nei primi quattro posti: dovremo arrivare a marzo nelle migliori condizioni".

