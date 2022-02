Allegri: "Stanno cambiando i rapporti di forza in Serie A? Ci vuole sempre equilibrio"

Stanno cambiando i rapporti di forza negli ultimi anni in Serie A? Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della delicatissima sfida contro l'Atalanta, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, risponde anche a questa domanda: "Nel calcio ci vuole sempre equilibrio, noi veniamo da un periodo buono da 12-13 partite. Bisogna essere bravi a portare gli episodi dalla nostra parte, non dobbiamo pensare perché si perde di attenzione su quello che bisogna fare. Abbiamo raggiunto una semifinale di Coppa Italia, dobbiamo sistemare il campionato partita dopo partita e più andiamo avanti più sarà difficile vincere perché i punti contano per tutti di più".