Allegri su Estupinan: "Sono contento della prestazione che ha fatto, è cresciuto molto nel secondo tempo"

Dopo la vittoria contro il Lecce, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri è intervenuto così ai microfoni di DAZN. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Su Estupinan

"Son contento perché Estupinan ha fatto un po' di fatica, ma nel secondo tempo è cresciuto molto. La squadra stessa è cresciuta a livello fisico e con la qualità siamo riusciti a portare a casa una partita importante".

Cosa le è piaciuto questa sera?

"L'ordine, la pazienza. Le partite durano 95' minuti e avere solidità è la cosa più importante".