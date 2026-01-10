Allegri su Saelemaekers: "Vuole dare talmente tanto che va fuori ritmo"

Il Milan torna in campo già domani pomeriggio, domenica, alle ore 15. I rossoneri apriranno il loro girone di ritorno di Serie A Enilive all'Artemio Franchi di Firenze contro la Fiorentina, che arriva da due risultati utili consecutivi. Per il Diavolo ci sarà l'occasione di riscatto dopo l'1-1 contro il Genoa di giovedì sera ma bisognerà stare attenti a quello che è un campo storicamente complicato. In conferenza stampa, alla vigilia della gara, è intervenuto Massimiliano Allegri: di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Saelemaekers è un po' in calo? Athekame come sta?

"Athekame è un giocatore giovane, è entrato bene giovedì. Un conto è giocare 20 minuti, un conto giocare 90 minuti. Saelemaekers ha fatto tanto bene. Non è una questione fisica, lui vuole dare talmente tanto che va fuori ritmo. Deve rimanere calmo perché altrimenti penalizza le scelte che fa vicino l'area".