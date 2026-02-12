Allegri sulla sua squadra: "E' un gruppo che ha voglia di rivalsa e con grandi valori morali"

Alla vigilia della sfida contro il Pisa, Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa della sua squadra:

Come sta la squadra? Ieri abbiamo sentito della cena...

"La cena perché qualcuno doveva pagare delle multe. Domani torniamo giochiamo dopo 10 giorni. Il lato positivo è che abbiamo recuperato quasi tutto. Domani è la sesta trasferta nelle ultime 9. Un risultato domani ci darebbe una bella spinta".

Ora può venire comodo il periodo di riposo forzato di alcuni giocatori?

"Non è una questione di sfortuna, nell'arco della stagione capitano infortuni. Il lato positivo è che Pulisic e Leao hanno giocato meno finora e saranno importanti per il finale di stagione. Bisogna essere bravi e fortunati nell'indovinare le scelte. L'importante è che in questo momento dobbiamo sapere che il dettaglio fa la differenza: in questo momento non abbiamo più tempo per recuperare, non siamo più nel girone d'andata".

Quali sono le qualità di questo gruppo?

"Un gruppo che ha voglia di rivalsa, un gruppo con grandi valori morali, che viene al campo ogni giorno per migliorare e con l'obiettivo chiaro di fare risultato la domenica".