Pulisic rassicura tutti sulle sue condizioni: "Mi sento molto meglio"

vedi letture

Christian Pulisic, intervistato in esclusiva da Access Hollywood, noto programma televisivo statunitense, ha rilasciato queste dichiarazioni:

Ti abbiamo visto esultare con un cuore quando c’è la tua famiglia allo stadio:

“È un modo per dimostrare il mio affetto. Se segno e li vedo ovviamente lo faccio, sono persone che amo”.

Come stai?

“Sta andando bene, mi sento molto meglio. Sono vicino ad essere dove vorrei (fisicamente, ndr). Sono positivo”.

Durante il Mondiale giocherai anche contro alcuni dei tuoi compagni qua al Milan:

“È sempre divertente quando giochi contro i tuoi compagni. Ma quando sei in campo non è così strano: è una battaglia e non ti importa poi così tanto di chi ti trovi davanti”.