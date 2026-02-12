Il Milan U13 alla conquista di Dubai: rossoneri pronti per la Dubai Intercontinental Football Cup
Nuovo importante appuntamento di livello internazionale per il Milan Under 13 e il proprio settore giovanile. Infatti, la squadra allenata da mister Michele Ravera è ospite per la prestigiosa Dubai Intercontinental Football Cup, torneo internazionale negli emirati in cui saranno protagonisti anche i giovani rossoneri dell’U13.
Ad accogliere il Milan un grande ex del calcio internazionale. Michel Salgado, in passato al Real Madrid e oggi CT della nazionale Under-15 saudita e proprietario del Fursan Hispania. Così, il Milan U13 si cimenterà in sfide di alto livello in un torneo con: Real Madrid, Chelsea, Bayern Monaco, Ajax, Flamengo, Celta Vigo e Racing Club.
