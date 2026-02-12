Allegri: "A Como e a Roma abbiamo sbagliato molto all'inizio, a Bologna non è successo"

Massimiliano Allegri ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni:

Firmeresti per lo spareggio scudetto con l'Inter oggi?

"In questo momento l'Inter ha 23 partite, ha 18 vittorie e un solo pareggio. È una squadra forte. Sono 5-6 anni che combattono per lo scudetto. Intanto cerchiamo di vincere a Pisa che è la cosa più importante. Poi dopo vediamo cosa fare".

Cosa deve succedere per tornare soddisfatti domani?

"Per tornare a casa soddisfatti bisogna fare risultato, e per fare risultato bisogna fare una prestazione attenta sotto l'aspetto tecnico e tattico. Contro il Pisa a Milano dopo 20 minuti erano 2-0. All'andata siamo noi ad essere usciti dalla partita e ci hanno fatto due gol, non deve succedere".

Prepara le partite in base all'avversario o vuole avere un'identità precisa?

"Noi cerchiamo di avere sempre un buon approccio, poi c'è l'avversario. A Como abbiamo sbagliato molto all'inizio, com'è successo a Roma. A Bologna non è successo, i ragazzi sono stati molto più bravi".