Baresi e la Fiamma Olimpica. Allegri racconta: "Un momento emozionante. Ora lo aspettiamo a Milanello"

Massimiliano Allegri, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così le emozioni che ha provato a vedere Franco Baresi portare la Fiamma Olimpica alla cerimonia d'inaugurazione delle Olimpiadi invernali: "L'ho vissuta in modo emozionante. Baresi in questo momento lo aspettiamo a Milanello, è da tanto che non viene. Sono momenti emozionati e queste Olimpiadi fanno bene all'Italia".

Sulle Olimpiadi Invernali:

"C'è da fare i complimenti alla Brignone, non è facile rientrare, ma la forza di volontà ti porta a confermare la prestazione. Il medagliere... Noi italiani diciamo che siamo i più scarsi di tutti ma alla fine facciamo i risultati. Gli atleti stanno vincendo le medaglie e sono molto bravi. Ma non è che prima erano scarsi. Bisogna essere orgogliosi di quello che facciamo, la nostra storia parla per noi negli sport. Poi ci sono i cicli... Abbiamo ora tanti tennisti molto bravi, abbiamo due nei primi 5. Dobbiamo essere orgogliosi, non sempre darci bastonate addosso".