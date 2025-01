Allenatore Feyenoord: "Buon sorteggio per noi, Milan club incredibilmente bello con tanta storia. Qualificazione? Certo che abbiamo possibilità"

Brian Priske, allenatore del Feyenoord, si è così espresso in conferenza stampa sul sorteggio di Champions League che vedrà opposta la sua squadra al Milan nei playoff: "Penso che sia stato un buon sorteggio per noi. Saranno due partite molto belle. Il Milan è ovviamente un club incredibilmente bello con tanta storia. Penso che tutti non vedranno l'ora di assistere a quegli incontri, ma al momento tutti sono concentrati sulle partite contro Ajax e PSV. Qualificazione? Certo che abbiamo una possibilità, perché abbiamo un buon feeling in Champions League. Non sarà facile, ma certo che abbiamo una buona possibilità. Arriveremo a quelle partite con piena fiducia. Ora la cosa più importante è per ottenere punti in Eredivisie e raggiungere il turno successivo della coppa."