Allenatore Slavia: "Al Milan non toglierei nessuno. Anzi: sono contento che i miei giocatori affronteranno i campioni del Milan"

Jindrich Trpisovsky, allenatore dello Slavia Praga, è presente in conferenza stampa nella pancia di San Siro per presentare la sfida tra i cechi e il Milan, valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League e in programma domani alle 21:00, sempre a San Siro.

Che Milan ti aspetti domani?

"Avremo bisogno di una prestazione un po' come quella contro l'Inter. Ovviamente deve esserci una buona preparazione mentale e fisica, sono veramente felice di essere di nuovo qui. Spero e penso che sarà una partita simile. Il Milan sa giocare molto bene, Leao è uno dei migliori al mondo. Vedremo come fare. Saremo molto attenti anche al centrocampo, dove c'è Bennacer. Hanno grande esperienza: giocheranno un po' come l'Inter qualche anno fa, dovremo essere molto forti in difesa. Ci metteremo tutta la nostra forza. Il Milan usa tanti giocatori e sono tutti di grandissimo livello. Il portiere del Milan addirittura ha degli assist: è una cosa rara, unica. Noi dovremmo essere molto attenti a tutto".

Chi toglierebbe al Milan?

"Difficile da dire. Anzi, sono contento che i miei giocatori affronteranno i giocatori del Milan. Adoro Leao, lo vediamo giocare spesso".