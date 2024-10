Alluvione a Valencia: da Real a Barcellona la solidarietà del calcio

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Il mondo del calcio spagnolo esprime la propria solidarietà per le vittime dell'alluvione che ha colpito soprattutto la provincia di Valencia. Da parte del Real Madrid arrivano "le condoglianze alle famiglie di coloro che sono morti a causa della tempesta che sta colpendo molte zone del nostro Paese, soprattutto nelle province di Valencia e Albacete. Il club esprime profonda solidarietà, sostegno e affetto alle popolazioni colpite da questa catastrofe". Stesso tenore nel comunicato del Barcellona per "esprimere le condoglianze alle famiglie delle vittime e la nostra solidarietà alle zone colpite dalle piogge torrenziali in provincia di Valencia, Albacete e in' Andalusia". Comunicato di solidarietà anche dell'Atletico Madrid: "Le nostre più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime delle inondazioni di Valencia e tutta la nostra solidarietà alle persone colpite in questa provincia, in Castilla-La Mancha, in Andalusia e Aragona".

E quello del Valencia che "vuole esprimere le sue più sincere condoglianze alle famiglia e agli amici di coloro che sono morti a causa della Dana. Siamo vicini alle popolazioni colpite e a coloro che stanno lavorando per prevenire le conseguenze degli effetti della tempesta. Il club ribadisce di essere a disposizione delle autorità e dei comuni interessati per aiutare in ogni modo possibile". (ANSA).