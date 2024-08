Almerìa, che paura per Konè: il maliano crolla a terra durante l'allenamento

vedi letture

La sessione pomeridiana di allenamento dell'Almería si è aperta con un momento di grande paura. Come riporta Marca, Ibrahima Koné sarebbe crollato improvvisamente a terra, generando grande preoccupazione tra i compagni e lo staff tecnico.

Secondo il quotidiano spagnolo non è la prima volta che l'attaccante maliano sarebbe vittima di un episodio simile: era già successo un paio di settimane fa, prima del ritiro a Marbella, ma non durante una seduta di allenamento. I test in quel caso erano stati eseguiti immediatamente e non sono stati rilevati problemi.

Questa volta il giocatore è stato portato subito in ospedale e mister Rubi ha deciso di terminare la sessione, l'ultima prima di recarsi a Tenerife per affrontare la squadra di Oscar Cano nella sfida della seconda giornata del campionato di seconda divisione. L'ex centravanti del Lorient (13 reti in 19 partite con la sua nazionale) non era stato convocato all'esordio in campionato perché è uno degli elementi della rosa che potrebbero essere ceduti nei prossimi giorni. In ogni caso si sarebbe trattato di un leggero capogiro a causa del forte caldo che ha colpito Almeria. Al momento si stanno effettuando ulteriori accertamenti e il club non rilascerà dichiarazioni in merito finché la situazione non sarà chiarita e non ci sarà un referto medico al riguardo.