Altra fumata nera in Lega: 19 schede bianche e un solo voto a Carlo Bonomi

L'Assemblea di Lega Serie A è ancora in corso ma emergono le prime indiscrezioni sulla votazione per il nuovo presidente. Il nome sul tavolo era quello di Carlo Bonomi, numero uno di Confindustria, che sembrava potercela fare a ricevere i 14 voti, su 20, necessari per essere eletto, ma non è stato così, con una nuova fumata nera nel corso della votazione di oggi. Ben 19 le schede bianche e un solo voto a Bonomi, con la terza chiamata che ci sarà il 23 febbraio, dove il quorum scenderà a 11 voti.