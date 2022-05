Altro che Fatal: è Tonal Verona! Ibra carica: aperte le porte per la nuova storia al Milan

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio, Fiorentina, Hellas Verona: 9 punti di qualità, di cuore, di mentalità, di consapevolezza. Il Milan continua a correre e, soprattutto, continua a sognare: l'obiettivo Scudetto è lì a due passi. Due partite e 4 punti per l'esattezza, tra la prossima partita con l'Atalanta a San Siro e l'ultima a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Tonal Verona

Dopo aver vinto nel finale contro Lazio e Fiorentina, il Milan sfata la maledizione Fatal Verona trasformandola in... Tonal Verona. Il centrocampista rossonero, infatti, ha segnato i due gol - nel giorno del suo compleanno - che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio scaligero firmato da Faraoni, lanciando, assieme ad un Leao fenomenale e autore di due assist, il grido Scudetto del Milan.

E Ibra carica

Già, perché la possibilità che il Milan scriva la sua storia - nuova - continua ad aumentare. Bisogna sì mettere ancora 4 punti in cascina nelle prossime due partite e che, come ricorda Pioli, il lavoro non sia ancora finito, ma questa squadra ha la qualità, il cuore, la mentalità e la consapevolezza per scriverla. Lo ricorda anche Ibra: "Noi vogliamo scrivere la nostra storia. Ibrahimovic - ha rivelato Pioli in conferenza - ha detto una cosa bellissima: 'Del Milan tutti si ricordano chi ha vinto Scudetti e Champions League, quindi se vogliamo farci ricordare abbiamo tre partite'. Ora due.