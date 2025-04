Altro infortunio per la Juventus: per Kelly lesione muscolare

(ANSA) - TORINO, 28 APR - La Juventus perde anche Lloyd Kelly, il difensore sarà costretto allo stop. "Gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale" fa sapere il club bianconero in una nota ufficiale. "Tra circa 10 giorni verranno ripetuti nuovi esami per definire con esattezza i tempi di recupero" viene aggiunto nel comunicato. Un altro guaio per Tudor che in difesa deve già fare i conti con l'assenza di Gatti e dei lungodegenti Bremer e Cabal. (ANSA).