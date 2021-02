Amarcord Stella Rossa, gli highlights della sfida del 2006/07 decisa da Inzaghi e Seedorf

In avvicinamento alla gara tra Stella Rossa e Milan, i canali social rossoneri hanno pubblicato gli highlights di una gara tra rossoneri e serbi della stagione 2006/07. Questo match, ricordato per essere una partita combattuta, fu una sfida decisa dai gol di Inzaghi e Seedorf.

Last time we faced 'em in Belgrade...we all remember how that 2006/07 #UCL campaign ended 

L'ultima volta a Belgrado con la Stella Rossa... la seconda pagina di un meraviglioso capitolo finito con la parola Campioni! 
 #FKCZACM #SempreMilan pic.twitter.com/TA52jhm3a9

— AC Milan (@acmilan) February 18, 2021