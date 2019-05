Ambrosini: "Abate ha sempre dato ogni singola goccia di sudore, anche in allenamento. Oggi raccoglie tutto"

Nel giorno della sua ultima partita casalinga, San Siro ha dedicato uno striscione ad Ignazio Abate. Massimo Ambrosini, a Sky Sport, ha parlato così del terzino: “San Siro è in grado di toglierti qualcosa ma è in grado di darti emozioni uniche. Ignazio raccoglie tutto in questi momenti finali. Ha sempre dato ogni singola goccia di sudore, anche in allenamento. Non si è mai nascosto davanti alle responsabilità, quest’anno ha anche giocato da difensore centrale. Non si è mai tirato indietro”