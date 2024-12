Ambrosini analizza il gol di Lookman: "Emerson può essere più attento, ma Theo e Reijnders sono i primi uomini della zona..."

L’Atalanta supera il Milan all’ultimo respiro con il gol di Lookman, su calcio d’angolo. Il nigeriano viene perso da Emerson, che se lo lascia sfilare alle spalle. Massimo Ambrosini, in diretta su DAZN nel post partita, fa però un’analisi globale sul gol subito dai rossoneri.

“C’è la spizzata sul primo palo. C’è la bravura degli attaccanti. Quando difendi a zona ci sono i primi due giocatori, Theo e Reijnders. Theo si lascia superare dal pallone in maniera passiva, Reijnders non riesce ad andare a mettere fisicità sulla spizzata di Kolasinac. Emerson non si accorge di Lookman dietro. Quella palla lì quando viene spizzata può succedere di tutto. È chiaro che Emerson poi può essere più attento: difendendo a zona però difficilmente hai un riferimento se la palla viene spizzata. La zona dovrebbe consentirti di avere superiorità dove la palla dovrebbe cadere”.